NAIAD drijft in oktober naar de Nintendo Switch

Dompel jezelf onder in een ontspannend ontdekkingsavontuur!

Ongeveer twee maanden geleden verscheen een spelletje genaamd NAIAD in de Nintendo eShop. Hoewel het puzzel-avonturenspel toen een geplande releasedatum had van 6 oktober, is deze nu iets verschoven. De game van uitgever HiWarp komt nu namelijk op 13 oktober uit, waardoor we dus een paar dagen langer moeten wachten op de titel. NAIAD gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank en om de game te downloaden heb je 598 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In NAIAD leer je samen met het personage Naiad zwemmen als een eend, duiken als een vis en sprinten als een kikker. Terwijl je dit doet ontmoet je verschillende dierenvrienden zoals vlinders, konijnen, schildpadden, slangen en krokodillen. Jij krijgt de taak om hun te helpen om een weg te vinden en obstakels te vermijden. In dit puzzel-avonturenspel reis je in maar liefst 16 afleveringen door prachtige en vreemde plaatsen. Gaat het jou lukken uiteindelijk de zee te bereiken?