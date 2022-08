Mini onthult auto met een… Pikachu modus!

Een elektrisch geladen Pikachu wagen!

Vandaag zijn op Gamescom veel (zoals al in de naam zit verwerkt) games aangekondigd, mocht je hem hebben gemist; klik hier om onze reactie te zien op het evenement. Tijdens dit evenement maakte het automerk Mini ook een erg bijzondere aankondiging, ze zijn bezig met een elektrische auto die je een Pikachu thema kunt geven! Mini heeft in samenwerking met The Pokémon Company dit wonder mogelijk kunnen maken. De auto kan op ”normale” modus gezet worden, en via de instellingen een Pikachu thema gebruiken.

Wil je een eerste indruk? Bekijk de trailer van Mini hieronder!

In de presentatie van Gamescom hebben ze meer details vrijgegeven over dit voertuig, lees ze hierbeneden:

De auto wordt volledig elektrisch, net als Pikachu.

Je kunt je gaming-console aansluiten op de auto.

Het lijkt erop dat de auto een ingebouwde projector zal hebben waar je (waarschijnlijk) video’s op kunt kijken, en je games spelen via je gaming-console. De auto heeft allerlei kleurrijke lichten en straalt positieve energie uit.

Zie hieronder de presentatie die erbij werd gegeven op Gamescom:

Bekijk hieronder enkele foto’s van de auto:

Is dit jou nieuwe droomwagen?

Laat je mening over dit voertuig horen in de reacties!