Idol Manager krijgt een lanceertrailer

Bekijk hier de trailer van de nieuwe business sim en lees daarna ook onze review van Idol Manager!

Vanaf 25 augustus 2022 kun je Idol Manager in de eShop kopen voor €24,99. In deze business sim-game leid je als manager een talentenbureau. Het is de bedoeling om een klein onbekend bureau uit te laten groeien tot de grootste en bekendste talentenfabriek. Sluit contracten af met beginnende vrouwelijke idolen, platenmaatschappijen en andere commerciële partijen. Uiteraard is het in deze tijd niet onbelangrijk om de dames tevreden en in goede gezondheid te houden.

Bekijk hieronder de lanceertrailer van Idol Manager en lees daarna in onze review, hoe Alice het vond om een talentenbureau te runnen.

Denk jij dat jij het in je hebt om een klein talentenbureau te laten groeien? Laat het hieronder in een reactie weten, als je Idol Manager gaat kopen en spelen!