Disgaea 7 komt volgend jaar naar de Nintendo Switch

In Japan verkrijgbaar vanaf 26 januari 2023 en een Westerse release zal spoedig aangekondigd worden!

Op de officiële Japanse site van Disgaea is het zevende deel van de serie aangekondigd. Op 26 januari 2023 zal Disgaea 7 verschijnen op de Nintendo Switch en PlayStation 4 en 5. In Japan wordt de adviesprijs 6980 Yen, wat overeenkomt met een adviesprijs van €59,99. De verwachting is dat Nippon Ichi Games de release van Disgaea 7 voor het Westen spoedig zal bevestigen. Er zijn ook diverse speciale edities aangekondigd, die bijvoorbeeld een soundtrack of een artbook bevatten. Of dit verzamelmateriaal ook naar het Westen komt, is nog onbekend.

Disgaea 7 is een tactische RPG met een eigen draai aan de regels. Of beter gezegd, het lak hebben aan de regels. Een van de nieuwe spelelementen is Dodeka MAX. Wanneer je Dodeka MAX inzet, wordt je personage zo groot, dat deze groter wordt dan op het scherm past. Op die manier maak je een verpletterende indruk op je tegenstander. Daarnaast kun je gebruik maken van Auto Battles, wat misschien handig kan zijn voor de beginnende speler of de speler met weinig tijd.

Bekijk hieronder de Japanse aankondigingstrailer van Disgaea 7. Hierin worden de nieuwe personages in het Japans voorgesteld en zie je een voorproefje van het tekenwerk en de gameplay.

Heb jij de andere delen van Disgaea gespeeld? Zat jij al te wachten op deel 7 van de serie? Laat ons weten wat je van deze aankondiging vindt!