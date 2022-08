Een nieuwe Kuifje-game gebaseerd op het gelijknamige stripboek!

In 2011 verscheen er een Kuifje-game op verschillende platformen. Helaas werd The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn niet al te best ontvangen. Daarna zijn er geen nieuwe Kuifje-games meer gemaakt voor consoles. Vandaag hebben uitgever Microids en ontwikkelaar Pendulo Studios echter Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh aangekondigd voor de Nintendo Switch. Dit is dus een gloednieuw Kuifje-spel waarvan het verhaal gebaseerd is op de gelijknamige strip. De game zal naast de Switch ook op PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X|S en pc verschijnen. De release staat gepland voor 2023.

In Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh gaan Tintin en Snowy, of in het Nederlands Kuifje en Bobbie, op een groot avontuur. Na een gesprek met een Egyptoloog besluiten ze hem te helpen het onontdekte graf van Pharoah Kih-Oskh te zoeken. Wat voor geheimen herbergt die tombe waar het graf verstopt zou zijn? Wat voor gevaren komen ze verder nog tegen onderweg? Het belooft een spannend avontuur te worden waarin Tintin door het Midden-Oosten, Zuid-Azië en China reist.

Heb jij het stripboek De sigaren van de farao van Hergé ooit gelezen? Lijkt deze game jou wat? Laat het ons weten in de vorm van een reactie! Hieronder kan je de teasertrailer bekijken.