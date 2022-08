The Game Awards 2022 vinden plaats op 8 december

In december is het weer tijd voor de jaarlijkse show, The Game Awards!

Elk jaar vinden The Game Awards plaats, maar het is altijd afwachten welke games er genomineerd zullen zijn en welke er met een Award ervandoor gaan. De nominaties zijn nog niet bekendgemaakt, verwacht dit later dit jaar. Echter is wel de datum van dit evenement aangekondigd. The Game Awards 2022 zullen namelijk op 8 december 2022 plaatsvinden. Zoals gewoonlijk wordt het gehouden in het Microsoft Theater in Los Angeles en wordt het op elk mogelijk platform gestreamd. Er zal naast de bestaande Awards ook een nieuwe categorie zijn, namelijk Best Adaptation. Daarin gaat het om de aanpassing van een bekende game naar een ander medium. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan de Sonic-film, maar het gaat om elk soort medium en dus niet alleen films of series.

Normaal gesproken vinden er tijdens The Game Awards ook meerdere aankondigingen plaats. Welke games verwacht jij te zien als aankondiging tijdens The Game Awards 2022? Welke games verdienen volgens jou een nominatie? We horen het graag in de reacties!

🗓️ MARK YOUR CALENDAR 🗓️



THE GAME AWARDS

Live December 8, 2022



Join us to celebrate the best video games of 2022 and see what’s next.@TheGameAwards streams live from the Microsoft Theater in Los Angeles.



More details this Fall on the show + tickets. pic.twitter.com/M2wOWQ75zn — The Game Awards (@thegameawards) August 22, 2022