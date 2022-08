[Review] Idol Manager – Een zeer uitgebreide business sim

Leid popsterren op, zorg voor voldoende fans en nog veel meer!

In 2018 startte Idol Manager als een Kickstarter die al snel het beoogde doel behaalde. Daarna was het een lang proces voor de pc-versie van de game uit de bèta kwam. Vorig jaar was het eindelijk zover en kwam de game officieel uit. Omdat in de Kickstarter het stretch goal voor de Switch-versie was behaald, moest ontwikkelaar Glitch Pitch druk aan de slag met de port. Op 25 augustus is het eindelijk tijd en mogen Switch-bezitters ermee aan de slag. De pc-versie kreeg overwegend positieve reviews, maar er zouden nog een hoop bugs zijn. Maar is het wel echt een leuke businesssimulatiegame en is de port bug-vrij? Je leest het in onze review.

De voor- en nadelen van het popsterrenbestaan

In Idol Manager word jij de manager van een zeer klein talentenbureau in Japan. Het is jouw taak om popsterren in de dop aan te nemen en te begeleiden, zodat ze uitgroeien tot wereldsterren. Het lijkt misschien simpel, maar je moet hard werken om überhaupt geld te verdienen. Daarbij gaat het spel niet alleen om de leuke en mooie kanten van popsterren. Als je kwaad wil doen, kan je er zelfs voor kiezen om ze uit te buiten voor eigen gewin. Op die manier krijg je dus een hele andere kant van deze wereld mee.

Op een gegeven moment moet je bijvoorbeeld kiezen of jouw sterren rokken met een broekje eronder dragen of zonder een broekje. Sterren voelen zich er echter totaal niet prettig bij als ze er geen broekje onder dragen, maar zonder dat broekje trek je wel een bepaald type publiek, namelijk de hardcore-fans. Hetzelfde heb je met het salaris. De sterren geven wel aan hoe tevreden ze zijn, maar als jij ervoor kiest om ze veel minder te betalen, dan kan dat ook. Al heeft het wel consequenties: sterren kondigen eerder aan om te stoppen en ze blijven klagen over hun salaris. Persoonlijk heb ik ervoor gekozen om alles zo netjes mogelijk te spelen, omdat ik me daar het beste in kan vinden.

Verhaalmodus

In de verhaalmodus ben je constant bezig jouw bedrijf op te bouwen. Tussendoor komen er regelmatig visual novel-elementen als je een bepaald doel hebt bereikt. Het zijn enorme lappen teksten, maar het verhaal blijft vermakelijk. Ik vond het soms wel lastig om het doel waarom ze vroegen te bereiken, want dat kostte me regelmatig een aantal uur. Ik wijt dat ten dele aan mijn gebrek aan ervaring met dit genre, maar dat is niet het enige.

Er mag dan wel een zeer uitgebreide uitleg zijn, maar in het begin heb je echt geen flauw idee hoe je dit spel het beste kan aanpakken. Daarover later meer. Ik heb nu ruim tien uur al in Idol Manager zitten en ik ben nog steeds niet bij het einde van een van de mogelijke routes. Al met al een vermakelijk verhaal wat in het begin vrij traag is, als je niet gelijk de juiste strategie doorhebt.

Veel onderdelen om te managen

Er is zoveel om te managen in Idol Manager dat het teveel is om allemaal op te noemen. Op basis van wat ik tot nu toe heb gespeeld, verwacht ik zeker dat je er tientallen tot honderden uren in kan steken. Zoals ik eerder al zei, is het in het begin lastig om de juiste strategie te vinden. Ik liep meerdere keren vast in het begin en ging steeds failliet, omdat er veel meer geld uitging dan dat er binnenkwam. Alleen ik had steeds niet door hoe dat nou kwam, daarom heb ik op het internet naar tips gezocht.

Vervolgens ben ik opnieuw begonnen met die tips in mijn achterhoofd en zowaar nu kwam ik verder. In het begin moet je namelijk de focus leggen op geld verdienen en het stamina van de idolen zo hoog mogelijk houden. Een digitale release van een single is niet eens zo slecht, want dan heb je verder geen productiekosten voor de cd’s. Later moet je wel over naar andere manieren om je single te promoten, omdat je anders niet genoeg fans trekt.

Als je denkt dat dat alles is, dan zit je er goed naast. Naast het opleiden van je idolen en het produceren van singles zal je ook concerten moeten organiseren, de mentale gezondheid van je idolen in de gaten houden, tv-shows opzetten, schandalen minimaliseren en telkens weer nieuwe sterren aannemen. Genoeg te doen dus. Ik had daardoor constant het gevoel dat ik verder moest spelen. Ik wilde steeds de fanbase vergroten en de kwaliteit van mijn groep verbeteren. Het is dus zeker een verslavend spel.

Mentale gezondheid

Ik heb zelf problemen ervaren met de mentale gezondheid van mijn idolen. Eentje werd er namelijk gepest door een aantal andere idolen. Het lastigste is om uit te vinden wie van al jouw idolen de “hoofdpester” is. Door veel te praten met jouw idolen bouw je een band met ze op. Alleen het lukte mij niet gemakkelijk om uit te vinden wie nou degene was die iedereen aanzette om die ene te pesten. Later krijg je wel de optie om een nieuwe subgroep te starten en dan kan je jouw vermoedelijke pester verplaatsen. Dat was uiteindelijk voor mij de makkelijkste oplossing om het probleem op te lossen. Helaas was het slachtoffer ondertussen al wel depressief geworden en kon ze voor maanden niet werken. Ontslaan is ook een optie, maar dan moet je wel het bedrag voor ontslag kunnen betalen.

Bugs en inspiratieloze personages qua uiterlijk

De pc-versie van Idol Manager zat vol met bugs op release vorig jaar. Er zaten zelfs gamebrekende bugs in. Ik ben tot nu toe geen gamebrekende bugs tegengekomen in de Switch-versie, maar helaas wel een hoop kleine bugs. Tijdens de tutorial wilde bijvoorbeeld mijn cursor regelmatig niet bewegen over een optie, want het spel vond dat het uitlegvlak daar te dichtbij stond. Gelukkig simpel op te lossen door de uitleg iets opzij te slepen, maar wel hinderlijk. Verder ben ik wat spelfouten tegengekomen. Dat vind ik persoonlijk erg jammer gezien de tijd dat deze game al in ontwikkeling is geweest en dat de game al een jaar geleden officieel is verschenen.

Ik noemde net al de cursor, de game speelt alsof je met muis en toetsenbord hoort te spelen. De besturing is zeker niet optimaal voor de Switch en daaraan merk je goed dat het oorspronkelijk voor de pc bedoeld is. Het zou mooi zijn als ontwikkelaar Glitch Pitch ooit nog een update uitbrengt met een betere besturing voor de Switch.

Visueel ziet alles er zeer goed uit, maar de ontwerpen van de idolen zijn wat eentonig. Bij mijn tweede zoektocht naar nieuwe popsterren zat er namelijk al een personage bij met precies hetzelfde ontwerp als iemand uit mijn team. Dat vond ik wel heel raar om te zien. Hoe meer audities je later houdt, hoe vaker je dit gaat zien. Meestal zijn het kleine overeenkomsten, maar soms dus ook precies hetzelfde. Er is echter wel een optie om jouw ster aan te passen, maar dan valt het al helemaal op hoe weinig opties er zijn.

Voor mij niet echt een nadeel, maar het is niet mogelijk om mannen aan te nemen. De enige popsterren die je aanneemt zijn dus vrouwen. Het zou een leuke toevoeging zijn als je ooit ook een mannengroep kan starten.

Conclusie

In Idol Manager is het jouw taak om als manager het talentenbureau te laten uitgroeien tot een enorm succesvol bedrijf. Het verhaal dat je doorspeelt is vermakelijk, maar in het begin is het lastig om bij de volgende stukken verhaal te komen. Dit komt voornamelijk omdat je dan nog niet doorhebt wat de juiste strategie is om het bedrijf te laten groeien. Tevens is er een hoop om te managen waarvan niet alles wordt uitgelegd tijdens de uitleg. Zo moet je maar zelf ontdekken hoe je bijvoorbeeld een pester ontmaskerd. Er zitten helaas nog wel wat bugs in, maar ik ben geen game brekende bugs tegengekomen. Ook de idolen zijn qua uiterlijk wat eentonig, want je komt algauw personages met een vergelijkbaar uiterlijk tegen. Voor een prijs van €24,99 in de Nintendo eShop kan ik het spel aanraden aan iedereen die van business sims en visual novels houdt. Ben je niet zo gek op visual novels, dan zou ik deze game niet voor deze prijs aanraden. Wachten op een aanbieding is dan het advies. Al met al een vermakelijke game met wat minpunten.

+ Vermakelijk verhaal als je eenmaal de juiste strategie hebt

+ Heel veel opties om te managen

+ Zeer verslavend om te spelen

– Lastig om gelijk een goede strategie te vinden

– Kleine bugs

– Popsterren zijn qua uiterlijk eentonig

DN-Score: 6,5