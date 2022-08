Pokémon TCG Scarlet en Violet brengt een oude kaartsoort terug

The return of the ex (kaarten)

TIjdens de afsluiting van de vierdaagse Pokémon World Championships 2022 kwam de president van The Pokémon Company op het podium om de prijzen uit te rijken, maar ook om wat nieuwtjes te delen. Waaronder een kleine blik op de nieuwe serie kaarten voor het Pokémon Trading Card game. Door de release van een nieuwe generatie Pokémon is het ook tijd voor een nieuwe generatie kaarten. Geen Sword & Shield dus meer. In 2023 begint het Scarlet & Violet seizoen en komt een oude bekende kaartsoort terug naar het spel. In de korte teaser worden namelijk de Pokémon EX kaarten opnieuw geïntroduceerd door middel van Koraidon en Miraidon ex. Ook zijn er teasers getoond voor Lucario, Mimikyu en Magnezone. Tot slot werd er kort nog een tweede EX-logo getoond. Hierin is duidelijk kristalvorming te zien. Dit betekent dus waarschijnlijk dat we Terastalized Pokémon zullen krijgen als kaart.