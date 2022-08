Needy Streamer Overload komt naar de Nintendo Switch

Word in deze game de populairste streamer van het internet!

Altijd al gedroomd om de populairste streamer van het internet te worden? Dat kan vanaf 27 oktober 2022 met de game Needy Streamer Overload! In het spel van WSS playground speel je als een Japanse jongedame die graag het internet wil veroveren met haar streams. De keuzes die je als speler voor haar maakt, bepalen of zij massa’s volgers trekt. Je zou het zo gek niet kunnen bedenken op welke manier de aantallen volgers omhoog gekrikt worden, als de aantallen maar omhoog gekrikt worden.

Needy Streamer Overload is al beschikbaar voor de pc en is al meer dan een half miljoen keer verkocht. Mede daarom wordt het spel ook uitgebracht voor de Nintendo Switch. Volgens de onderstaande trailer komt er voor Japan een speciale fysieke versie met Fan Art Book in A4-formaat en een cd met de soundtrack. Helaas is er voor het Westen geen fysieke versie gepland en zijn de Europeanen en Amerikanen aangewezen op de digitale versie in de eShop of een (web)winkel die importgames verkoopt. Een prijs is nog niet bekend.

Ga jij in deze game carrière maken als de populairste streamer ter wereld? Zou jij dan die fysieke versie met alle extraatjes willen hebben? Laat het dan hieronder weten.