Bekijk de gameplaybeelden van Little League World Series Baseball 2022

Kijk hier hoe je op de Switch een homerun slaat!

Begin deze maand werd de releasedatum van Little League World Series Baseball 2022 vastgesteld op afgelopen 17 augustus. Inmiddels is het spel dus beschikbaar in de eShop voor €49,99. Het YouTube-kanaal Nindie Spotlight heeft gameplaybeelden van Little League World Series Baseball 2022 online gezet. Hierin zien we dat de animatiestijl aansluit op de kleurrijke sportgames, die eerder op diverse Nintendo-consoles zijn verschenen. Bekijk hieronder de beelden voor een eerste indruk en misschien is dit wel de baseball-game die je nog zoekt voor de hybride console.

Baseball is in het Nederlands gewoon honkbal en honkbal is in de meeste Europese landen niet een van de grootste volkssporten. In Amerika echter wel. Naast de bekende World Series voor volwassenen, wordt er ook een World Series gehouden voor jeugdteams. De beste jeugdteams spelen in Williamsport, een plaatsje in de staat Pennsylvania, om hun eigen kampioenschap: de Little League World Series Baseball. Van dit kampioenschap verschijnt volgende week een spel voor de hybride console van Nintendo. Volgens de officiële website van de Little League is Little League World Series Baseball 2022 de eerste Little League-game sinds 2010 en wordt de game uitgebracht ter ere van het 75-jarig bestaan van de Little League. Uiteraard kun je in dit spel het volledige toernooi spelen om de hoofdprijs, maar je kunt ook losse wedstrijden in multiplayer spelen.

