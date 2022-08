Speltrailer van Pokémon Scarlet en Violet verschenen

Een nieuwe Pokémon, nieuwe moves en nieuwe items! En wat dacht je van info over Battle Stadium?

Tijdens de Pokémon World Championships is er een nieuwe trailer van Pokémon Scarlet en Violet gedeeld. In deze trailer worden er meerdere dingen aangekondigd, waaronder nieuwe moves, items en een nieuwe Pokémon. De trailer kan je hieronder bekijken.

De nieuwe Pokémon heet Cyclizar en is een Dragon/Normal-type. Hij heeft als move Shed Tail, wat inhoudt dat hij een substitute aanmaakt en dan wisselt van plek met een andere klaarstaande Pokémon uit het team.

De volgende items zijn aangekondigd:

Mirror Herb: kopieer na verbruik de statistiektoenames van een tegenstander

Loaded Dice: maakt kans dat multi-strike aanvallen meerdere keren treffen groter

Covert Cloak: voorkom additionele effecten van aanvallen

Door Terastallizing te gebruiken op jouw Pokémon kan je het type van jou Pokémon wijzigen. Dit werd al bekendgemaakt tijdens de Pokémon Direct eerder deze maand. Daarbij is nu een nieuwe move aangekondigd, namelijk Tera Blast. Deze move wijzigt het type als de gebruiker is Terastallized. Dit is een Normal-type move die je jouw Pokémon middels een TM kan leren. De schade hangt af van Attack of Special Attack stat, net welke hoger is.

Tevens is er op de site van Pokémon nieuws verschenen over Battle Stadium. Zo zijn Casual Battles en Ranked Battles bevestigd. Daarnaast zullen Online Competitions terugkeren waarin je in officiële en eigen competities Pokémon-gevechten houdt. Mocht je moeite hebben met het samenstellen van een team, dan kan je gebruik maken van Rental Teams. Natuurlijk is het ook mogelijk om jouw eigen team te delen.

Word jij enthousiast van deze nieuwe informatie over Pokémon Scarlet en Violet? Ga jij de game op 18 november halen? Laat het ons weten in de reacties!