Nieuwe trailer The DioField Chronicle introduceert de gamewereld

Deze tactische RPG komt volgende maand naar de Switch.

Square Enix heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van The DioField Chronicle, hun aankomende tactische RPG. In deze trailer wordt in 7 minuten de wereld van de game geïntroduceerd. Eén probleem: de trailer is momenteel alleen in het Japans te bekijken. Toch geeft het weer een mooi nieuw beeld van de game. De trailer is hieronder te bekijken. The DioField Chronicle komt op 22 september naar de Nintendo Switch.

The DioField Chronicle is een tactische RPG welke een combinatie biedt van turn-based én real-time gevechten. Het draait om de strijd tussen de Rowetale Alliance en de Trovelt-Schoevian Empire. Het koninkrijk Alletain staat daar tussenin. Verder speelt de game zich af in een wereld waar elementen uit de middeleeuwen alsmede de moderne tijd samenkomen. Het is in de game aan jou de taak om Alletain te beschermen.