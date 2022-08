Komt New Tales from the Borderlands ook naar de Switch?

Een vermelding op Amazon zegt van wel!

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat Gearbox bezig was met een nieuw deel van Tales from the Borderlands. Het eerste deel van deze games, die episodische verhaal gedreven zijn, kwam vorig jaar naar de Switch, waar het goed ontvangen werd. En alhoewel de aankondiging van deel 2 dus stond hebben we sindsdien niets meer vernomen over de game. Tot afgelopen week. Toen verscheen de game plotseling op Amazon, waar je de deluxe edition kon pre-orderen. Deze vermelding is inmiddels alweer verdwenen, maar daar is wel veel informatie uit naar voren gekomen. Zo heet de game “New Tales from the Borderlands” en zou de game een releasedatum hebben van 21 oktober. Maar het interessants nog, volgens deze vermelding komt hij ook naar de Switch! Gearbox heeft zelf nog niet gereageerd op dit lek. We houden jullie in ieder geval op de hoogte!

In New Tales from the Borderlands volg je het de avonturen van drie nieuwe personages: Anu, Octavio en Fran. Het speelt zich af op de door oorlog verscheurde planeet Prometea, waar deze personages de slechtste dag uit hun leven meemaken. Het is aan jou om deze drie aandoenlijke losers zo goed mogelijk hier doorheen te leiden, aangezien jouw keuzes bepalen hoe het verhaal verder gaat! Een buitenaardse invasie, verschrikkelijke vault monsters en ijskoude capitalisten, jij bepaalt of deze drie het er levend vanaf brengen!