Trailer showt gamemodi van Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Op welke gamemodi hoop jij in deze Taiko-game?

Nog een kleine twee maanden en dan is het tijd om te drummen. Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival verschijnt op 14 oktober in Europa op de Nintendo Switch. De game zal zowel digitaal als fysiek te koop zijn. Alles daarover kan je hier lezen. Bandai Namco heeft op YouTube een trailer geplaatst waarin de verschillende gamemodi worden uitgelicht. Denk Taiko Mode, Concierge Mode of DON-chan Band en dat is nog niet alles. Mocht je nieuwsgierig zijn, bekijk dan de trailer die onderaan staat.

In Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival trommel je op het ritme van meer dan 70 verschillende liedjes in de singleplayermodus. Het nieuwe deel bevat dit keer ook muziek uit The Legend of Zelda. Daarnaast is er een speciaal lidmaatschap, dat je toegang geeft ruim vijfhonderd nummers! Tevens is er ook een onlinemodus, genaamd Don-Chan Band, waarin spelers het met zijn vieren tegen elkaar op kunnen nemen.

