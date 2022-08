Slaycation Paradise krijgt launchtrailer

Vakantie bijna over? Ga op een nieuw soort vakantie in deze absurde shooter!

Slaycation Paradise verscheen afgelopen week op de Switch. Om dit te vieren hebben uitgever Merge Games en ontwikkelaar Affordable Acquisition een launchtrailer online gezet. Hierin wordt nog even goed de absurditeit van de game naar voren gebracht. Het probleem is alleen dat de trailer bij tijden zo absurd (en ietwat 18+) is dat je de trailer alleen op YouTube zelf kan bekijken. Hieronder vind je de link.

In Slaycation Paradise ga je op vakantie, maar niet zomaar één. In plaats van die saaie zon vakanties bied reisbureau ApocaTrips een “slaycation” een vakantie waarin je het opneemt tegen de vijanden van jou keuze! Kies één van de vele multi-dimensionele apocalyptische bestemmingen en vecht tegen hordes zombies, onstabiele lucha libres of wat je ook maar tegenkomt! Verken exotische bestemmingen met een all-inclusive arsenaal aan bizarre en heftige wapens waarmee je al de stress uit je normale leven kunt wegschieten.