Jack Move komt in September naar de Switch + nieuwe trailer

Bekijk hier de prachtig geanimeerde trailer van deze cyberpunk pixel RPG

Het is alweer een tijdje geleden dat we over Jack Move gehoord hebben. De game werd halverwege 2020 aangekondigd voor de Switch, waarbij de titel begin 2021 zou verschijnen. Die releasedatum kon de game niet halen, maar nu, bijna anderhalf jaar later, is de titel toch af. Door middel van een geanimeerde trailer is de nieuwe releasedatum bekend gemaakt. Deze staat nu op 20 september. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

Jack Move is een turn-based RPG, waarbij je een party van één speelt. Je volgt het verhaal van Noa Solares, een eigenzinnige hacker van Bright Town. Wanneer haar vader wordt ontvoerd door Mega corperatie Monomind springt ze in actie. Ze weet dat haar vader onderzoek deed naar gedigitaliseerde bewustzijns, en wat Monomind daar ook mee wil kan nooit goed zijn. Gelukkig is ze niet alleen, zo wordt ze geholpen door haar beste friend Ryder en haar Martini drinkende ex-spion oom Guin Barkley.