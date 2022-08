Gameplaybeelden Cursed to Golf

Bekijk hier het eerste uur van deze pixel golf roguelike

Cursed to Golf kwam gisteren naar de Nintendo Switch. In deze pixel roguelike ben je daadwerkelijk vervloekt en in het golf vagevuur terecht gekomen. Je enige uitweg is je letterlijk een weg naar buiten golfen, maar zo makkelijk is dat nog niet. Voor iedereen die benieuwd is hoe dit een leuke game kan zijn heeft youtubekanaal Nindie Spotlight wat gameplaybeelden online gezet. Hierin kun je het eerste uur van de game bekijken. De video kun je hieronder bekijken.

In Cursed to Golf speel jij de “Cursed Golfer” speelt. Je bent dit geworden na een slecht getimede bliksemschicht, en je zit nu vast in het Golf vagevuur. Om terug te keren naar het land van de levenden zit er niets anders op dan golf te spelen, waarbij je 18 kerkerachtige holes moet uitspelen. Deze holes bestaan uit teleporters, TNT, ventilators en andere obstakels die je vaardigheden tot het uiterste zullen testen! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de eindbazen die in je weg staan. Kun jij deze verslaan in een potje golf en de vloek breken?