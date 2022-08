[Review] Cult of the Lamb – Sekte bouwen in schaapskleren

Ooit een sekteleider en/of schaap willen zijn? Dit is je kans!

Ah, welkom welkom. Welkom bij de Cult of the Lamb. Ik zie dat je hebt besloten je aan te sluiten bij onze kleine bescheiden community. Een goede keuze. Wij aanbidden hier The One who Waits, een eeuwenoude verbannen God die ons leidt in de vorm van het schaap. Ik heb gehoord dat dit schaap ooit één van ons was, een simpel offer voor de dwaze goden van het oude geloof. Maar toen hij op het punt stond om geofferd te worden vond The One who Waits hem, gaf hem een tweede leven en de taak om ons voorgoed te ontdoen van de vier Bishops die het oude geloof in stand houden. Sindsdien rent onze leider in de bossen rond om ons van dit kwaad te ontdoen en wij helpen hem een handje door hem te aanbidden. Wat? Je vindt het vreemd dat zijn gelijkenis bloedende ogen heeft? The One who Waits is wel een heel onheilspellende naam? Uh, ik zou zulke dingen niet te hard roepen. Volgeling #26 is gisteren verdwenen en ik weet niet precies waar hij gebleven is. Waarom leid ik je anders niet even rond in deze wondere wereld?

Begin je eigen sekte

Cult of the Lamb is een roguelike-game waarin jij bovengenoemd schaap speelt. Aan het begin van de game word je inderdaad met één of andere vage reden geofferd, maar gelukkig blijft het niet hangen. Vanuit een andere dimensie redt “The One who Waits” je leven maar maakt je daarna duidelijk dat je flink bij hem in het krijt staat. Vanaf dat moment verandert de game in een bijzondere combinatie tussen roguelike en management-sim. Zoals het echte goden beaamt halen ze hun kracht uit het feit dat ze aanbeden worden, dus zal je een sekte moeten beginnen en onderhouden met volgelingen die precies dat doen. Niet alleen word je god daar sterker van, maar jij leent zijn krachten. Hoe groter je sekte, hoe sterker jij zult zijn. Gelukkig zit deze wereld vol met dierenvrienden die je kunt redden. Sommige kun je kopen van kleurrijke personages die ze meer als eten zien, andere kun je redden vanuit de klauwen van een andere sekte. Nadat ze gered zijn en zich bekeerd hebben zal je ze tevreden moeten houden. Dit betekent dat ze een bed nodig hebben om te slapen, dat hun hygiëne een beetje op orde moet zijn (nooit gedacht dat je als sekteleider zoveel poep moet scheppen) en ze genoeg moeten eten. Dit doe je in een dorp dat je vanaf de grond opbouwt. Je krijgt namelijk al snel een grote plek tot je beschikking die je kunt inrichten zoals jij wilt. Alleen het standbeeld in het midden van het plein kun je niet aanpassen, maar de rest is vrij te bouwen op een vierkant grid. Naast de vele praktische gebouwen verzamel je daarnaast decoraties, waardoor je echt een mooi plekje voor je volgelingen kunt maken. Als je wilt.

Volgelingen of gereedschap?

Want het hoeft allemaal niet. Kijk, het feit dat je aanbeden wordt is leuk. Je volgelingen zien er ontzettend schattig uit, en de meeste hebben ook enigszins een eigen leven. Zo staan ze af en toe met elkaar te praten en kunnen er zelfs mooie vriendschappen ontstaan. Maar daar heb jij niets aan. Nee, voor jou zijn het niets anders dan koeien die je vetmest voor de slacht. Gereedschap dat je inzet om te krijgen wat je wilt. In het simpelste geval betekent dat dat je ze aan het werk zet, waardoor ze materialen verzamelen om verder te bouwen of de voedselvoorziening op peil te houden. Of geef je ze de taak om je te aanbidden, waarmee je nieuwe gebouwen vrijspeelt. In de ergste gevallen offer je ze op om sterker te worden of verander je ze in demonen om te helpen navigeren in de kerkers. Het kan allemaal. Je volgelingen zijn het hier misschien niet altijd mee eens maar gelukkig zijn daar ook… middelen voor. Zoals een uh, heropvoeding. Of anders gewoon moord. In het holst van de nacht, terwijl er niemand kijkt. En wat je dan doet met de lichamen? Nou… er zijn hier zat monden om te voeden.

Jouw wil is wet

Klinkt dit alsof je een beetje dictatortje aan het spelen bent? Goed zo, want dat is ook zo. Het is wellicht wreed maar het voelt ontzettend goed om door je zelfgebouwde dorp heen te lopen en iedereen voor je te zien zwoegen. Daarnaast kun je zelf bepalen hoe je leidt. In je dorp staat al snel een kerk, waar je verschillende dingen kunt doen. Zo kun je hier Sermons geven waardoor hun loyaliteit groter wordt (en jij XP verzamelt om te levelen) maar kun je ook rituelen uitvoeren die bepaalde bonussen geven of nieuwe doctrines instellen waar je volgelingen zich aan houden. Wanneer je dat doet moet je altijd kiezen tussen twee verschillende en dit bepaalt een beetje wat voor soort leider je wilt zijn. Leer je ze bijvoorbeeld dat opoffering iets is om naar uit te kijken? Of dat juist oud worden gerespecteerd moet worden? Laat je je volgers in slechte tijden genoegen nemen met het eten van gras of vinden ze het niet erg om een medevolgeling op te peuzelen?

Versla de bishops van het oude geloof

Wat je ook doet, het management deel loopt daarnaast vlekkeloos over in het roguelike deel. In dit deel trek je de bossen in om de vele vijanden die tussen jouw en de vier Bishops instaan een kopje kleiner te maken. De verschillende bonussen en levels die je in het dorp verkrijgt komen hier dus aan de orde. Het werkt verder op een typische roguelike manier. Je verkent kamers met allemaal een eigen uitdagingen. Soms moet je de vele vijanden in een kamer verslaan voordat je verder mag, soms kom je kleurrijke personages tegen die je nieuwe krachten, wapens of andere bonussen geven. Elke run is daarnaast compleet willekeurig, waarbij je elke run nieuwe wapens en krachten krijgt en nieuwe routes om te bewandelen.

Interessant is dat zo’n kerker niet afloopt op het moment dat jij de Bishop verslagen hebt. Volgelingen kunnen je nog wel eens vragen om terug te gaan naar een oude kerker, maar als je deze weer doet is hij veranderd. Hij is nu moeilijker, heeft een nieuwe boss en je krijgt de mogelijkheid om verder te spelen na de eindbaas. Hierdoor krijg je meer resources, maar de uitdagingen worden steeds moeilijker. De gevechten voelen verder goed aan, mede door een ontzettend snel te gebruiken dodge rol. Je rent en dodged binnen no-time een hele kamer door, wat ook wel nodig is, want je vijanden zijn in de meeste gevallen net zo snel als jouw. Gelukkig hebben de meeste duidelijke tekenen wanneer ze wat gaan doen waardoor het nooit echt heel moeilijk wordt.

Prachtige stijl en goede muziek

De game wordt verder gedragen door zijn stijl. De wereld is getekend in een stijl die balanceert tussen extreem schattig en ontzettend verontrustend. Kijk bijvoorbeeld eens naar het schaap. Is het niet een schatje? Met zijn grote ronde ogen en zijn mooie glimlach? Hij kan alleen ook wel eens spontaan uit zijn ogen beginnen te bloeden als hij een ritueel uitvoert. En ook de vier Bishops zien er verbazingwekkend gruwelijk uit, vooral als zichzelf veranderen in een soort vreemd 3D-achtige gruwel om met je te vechten. En ook de omgevingen zijn zo. Ze zijn prachtig getekend met veel detail, en de kerkers hebben allemaal hun eigen unieke stijl. Een stijl die bestaat uit skeletten, offers, satanische symbolen en de schattigste volgelingen die je je kunt voorstellen. Het is misschien wat vreemd, maar het werkt en komt samen tot een geheel dat een genot is om naar te kijken. Een ook de muziek is heerlijk. Je hoort het misschien niet altijd boven de brabbelende geluiden van vijanden en de explosies waarmee ze aan stukken worden gereten uit, maar het geeft ontzettend veel sfeer mee. Ook handig is dat het veel cues heeft, zo merk ik vaker aan de muziek dat ik getroffen ben dan aan de chaos die het scherm laat zien.

Gamebrekende bugs

Het enige probleem is dat de game momenteel verschrikkelijk veel bugs heeft. De meeste hiervan zijn klein en zitten de gameplay nauwelijks in de weg, maar helaas zijn er ook een paar gamebrekende. Zo heb ik bijvoorbeeld in het begin een paadje gebouwd in mijn dorp. Toen ik wat meer gebouwen had unlockt wou ik deze verleggen, maar de game onthoudt het niet. Elke keer als ik de game opnieuw opstart ligt het paadje er weer. Ook heb ik verscheidene keren gehad dat de game vastliep, dat ik en andere vijanden out-of-bounds liepen en dat animaties niet afgemaakt worden. Het ergste is nu echter dat ik de ritual-bug ben tegengekomen, wat helaas betekent dat ik niet verder kan. Met deze bug loopt de game vast na het uitvoeren van een ritueel. Hij kan enigszins omzeilt worden door op start te drukken en terug naar het main menu te gaan, want dan registreert hij de bonus van het ritueel wel. Het enige probleem is dat hij het niet registreert als je het voor een quest doet. Ik moet nu dus een ritueel doen om verder te komen, maar de game laat het niet toe.

Conclusie

Cult of the Lamb is een fantastische roguelike die het net even wat anders doet. In plaats van alleen een plek om te levelen voegt het een halve management-sim toe, omdat je volgelingen nodig hebt die je aanbidden. Hier word je sterker van, maar die volgelingen hebben wel eten, onderdak en een aantal andere voorzieningen nodig. Naast het doorlopen van typische roguelike kerkers zul je dus een boerderijtje moeten onderhouden, gebouwen bouwen en ervoor zorgen dat er in je gelooft wordt. En alhoewel dat misschien wat apart klinkt is dat het absoluut niet. Het loopt feilloos in elkaar over en je zult zien dat je met net zoveel plezier dictator speelt als dat je de vele vijanden in de kerkers een kopje kleiner maakt. Het design is daarnaast geweldig, met een prachtige handgetekende stijl die precies de lijn tussen schattig en verontrustend weet te bewandelen. Het enige probleem is dat de game vol zit met bugs. De meeste zijn van een cosmetische aard, maar er zitten gamebrekende tussen. De game is verder fantastisch en normaal zou ik zeggen dat de gameplay de velen bugs goed maakt, maar het feit dat ikzelf niet verder kan spelen door een bug zorgt dat dit nu niet kan. Het is hopen dat Massive Monsters snel met een patch komt.

DN-Score: 8

+ Combinatie van roguelike & managment sim werkt goed, ze versterken elkaar.

+ Sekteleider spelen is verbazingwekkend leuk, je voelt je machtig terwijl je bepaald wat iedereen doet en denkt.

+ Prachtige handgetekende stijl, zowel schattig als verontrustend tegelijk

+ Run zijn snel en worden nooit heel moeilijk, wat de gameplay ten goede komt

– Lange laadtijden

– Game zit vol bugs, zowel cosmetische als game brekende.