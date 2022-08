[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 34

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Islets

Verschijnt op: 24 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €16,79

Islets is een metroidvania waarin jij de rol aanneemt van Iko. Iko is een dappere muis met nogal grote ambities. De wereld waarin hij woont is uiteen gevallen, en het enige wat over is gebleven zijn gefragmenteerde eilanden. De bewoners van deze eilanden leven in isolatie van elkaar, en het is Iko’s doel om deze weer bij elkaar te brengen. Vecht tegen meedogenloze piraten, verzamel upgrades en maak vrienden met de meest uitlopende personages in dit hartverwarmende avontuur.

SD Gundam Battle Alliance

Verschijnt op: 25 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

SD Gundam Battle Alliance is een gloednieuw avontuur waarin Mobile Suits en personages uit de geschiedenis van Mobile Suit Gundam de hoofdrol spelen. Het speelt zich af in het G: Universum, een wereld waarin het Gundam-canon wendingen maakt die niemand kan voorspellen. De geschiedenis is verstoorden en om dit te corrigeren leid jij drie eenheden met Mobile Suits en piloten. Onderweg verzamel je onderdelen om je Gundam te upgraden. De game is daarnaast samen met vrienden te spelen in online co-op.

Kofi Quest

Verschijnt op: 25 augustus 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Kofi Quest is een niet al te serieus avontuur dat aspecten pakt van zowel action-RPG als RTS Games. Jij speelt Kofi, een nogal ongelukkig en lui personage dat weet dat hij in een game zit. Hij heeft niet echt zin om zijn wereld te ontdekken en level up te gaan, waardoor zijn game een puinhoop is. Alle andere personages spelen het beter dan hem, en het zijn deze vrienden (en tal van andere vreemde figuren) die hem uiteindelijk toch mee op avontuur slepen. Verken Neighborwood en ontdek talloze geheimen, terwijl je een komisch avontuur voorgeschoteld krijgt.

Wat verder verschijnt in de week van 22 tot en met 28 augustus:

23 augustus 2022: Are You Smarter than a 5th Grader – €29,99

23 augustus 2022: Rite – €5,69

23 augustus 2022: Yars: Recharged – €8,99

24 augustus 2022: Kid Ball Adventure – €4,99

24 augustus 2022: Blob Quest – €4,99

25 augustus 2022: Idol Manager – €24,99

25 augustus 2022: The Bonfire: Forsaken Lands – €7,99

25 augustus 2022: Forest Camp Story – €13,00

25 augustus 2022: Like No Other– €15,99

25 augustus 2022: Alien War – €3,99

25 augustus 2022: Narona Sports – €14,99

25 augustus 2022: Hidden Shapes: Black Skull + Old West – €3,99

25 augustus 2022: Criminal Expert – €9,99

25 augustus 2022: I Was a Teenage Exocolonist – €23,99

25 augustus 2022: Moorhuhn X – Crazy Chicken X – € 6,99

25 augustus 2022: WorldWide FlightSimulator – €24,99

25 augustus 2022: Escape game & kaart zoekspel R01M – €0,99

25 augustus 2022: Haak – €18,39

26 augustus 2022: NHRA Championship Drag Racing: Speed for All – €49,99

26 augustus 2022: NHRA Championship Drag Racing: Speed for All Deluxe Edition – €59,99

26 augustus 2022: NHRA Championship Drag Racing: Speed for All Ultimate Edition – €79,99

26 augustus 2022: Tee Time Golf – €22,99

26 augustus 2022: Back Again – €2,99

26 augustus 2022: Aquadine – €19,99

26 augustus 2022: Majong Minimal – €4,99