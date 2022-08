Pokémon Shuffle gaat offline in 2023

Meer slecht nieuws voor 3DS spelers.

In een bericht van Serebii op Twitter is aangegeven dat de online service voor Pokémon Shuffle offline gaat op 31 maart 2023. Dit gratis spel is te verkrijgen in de 3DS eShop en op mobiel. Deze verandering zal alleen de 3DS versie treffen. Voor nu in ieder geval.

Serebii Update: Pokémon Shuffle will reach end of service as of March 31st 2023 removing daily login and the ability to obtain Event Stage data. Details @ https://t.co/NWlAdn57aQ pic.twitter.com/EW3CJVnbtJ — Serebii.net (@SerebiiNet) August 19, 2022

Mocht je toch een fervent fan zijn van het spel op de 3DS dan hoef je niet bang te zijn dat het spel onspeelbaar is. Je zult nog steeds door de Standard Stages en Event Stages spelen die je voor die tijd hebt gedownload. Je kunt alleen niet meer Ranked Stages spelen, Event Stages downloaden, en de dagelijkse log-in bonussen zijn ook weg.

Eerder was er ook al nieuws dat volgend jaar eind maart 2023 de eShop zal sluiten voor de Wii U en 3DS, dus dit valt vrij in hetzelfde straatje. Bij die sluiting is het echter dat het gaat om nieuwe aankopen, maar blijven online mogelijkheden nog wel actief. Voor Pokémon Shuffle specifiek is dat dus wel einde verhaal.

Mocht je dus diehard fan zijn of af en toe het spel spelen, dan is het sterk aan te raden om de Stages te downloaden die je kunt downloaden voor het te laat is. Spelen jullie nog Pokémon Shuffle? En zo ja, is dit dan een probleem of ben je al over naar de mobiele versie? Laat het hieronder weten.