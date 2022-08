Maki: Paw of Fur komt naar de Nintendo Switch

Kruip in de huid van en schattige maar sterke vos!

Uitgever RedDeerGames en ontwikkelaar Bacord hebben onthuld dat de geanimeerde vechtgame Maki: Paw of Fury later dit jaar naar Nintendo’s hybride console komt. De eerste trailer van de game is hieronder te bekijken. Maki is een arcade vechtspel waarin je jouw vechtkunsten gebruikt om je tegenstanders te verslaan.

Je speelt in Maki: Paw of Fur als een lieve kleine vos genaamd Maki. Deze oogt misschien wel schattig, maar studeerde de kunsten van Tsume no Ken en is dan ook een uitstekende vechter. In dit aankomende avontuur moet Maki zijn vriend redden uit de handen van de kwaadaardige Mapu. Hiervoor heeft hij zijn vuisten en een bijzonder wapen tot zijn beschikking, namelijk tonijn! Je neemt het op tegen velen vijanden maar ook tegen gevaarlijke eindbazen.

Ben je benieuwd geworden naar deze aankomende vechtgame? Bekijk de eerste trailer dan hieronder.