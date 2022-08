Aankomende zondag meer nieuws over Pokémon Scarlet & Violet

Wat heeft The Pokémon Company voor ons in petto?

Afgelopen februari werden tijdens Pokémon Presents de nieuwe Pokémon-games bekendgemaakt. Pokémon Scarlet en Pokémon Violet zullen dit najaar verschijnen op de Nintendo Switch en de afgelopen maanden kregen we steeds al wat nieuwe informatie voorgeschoteld. Ook zondag mogen we weer nieuws verwachten rondom Pokémon Scarlet & Violet. De president van The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, heeft aangegeven dat we tijdens de eindceremonie van de Pokémon World Championship 2022 in Londen een update mogen verwachten. Dat zou ergens rond 16:00 uur in de middag moeten zijn.

Voor nu is dit dan ook alles wat er bekend is, maar hou Daily Nintendo zondag dus extra goed in de gaten! Wat denk jij dat er aankomende zondag getoond gaat worden? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!