Ooblets verschijnt op 1 september

Een nieuwe creature collecting en life sim voor de Nintendo Switch.

Tijdens de Indie World-presentatie werd Ooblets aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Vandaag heeft Nintendo op YouTube een nieuwe trailer gedeeld waarin de releasedatum wordt vermeld. Switch-spelers zullen vanaf 1 september met de game aan de slag kunnen. De game is vanaf nu al voor te bestelling in de Nintendo eShop. De game gaat normaal voor €29,99 over de digitale toonbank, maar tot 7 september is de game voor €20,09 te koop. Om de game te installeren zal je minimaal 787 MB aan opslagruimte nodig hebben.

In Ooblets ben jij als speler een boerderij aan het renoveren terwijl je verschillende vreemde wezens opvoedt. Met deze Ooblets kun je echt van alles doen en beleven. Van het designen van je huis, tot dance-offs en zelfs het redden van de stad. Wanneer de 1.0 versie verschijnt op 1 september, zal de ontwikkelaar zelfs nog meer gebieden en quests toevoegen, waardoor er ook voor bestaande spelers weer genoeg te doen is.

