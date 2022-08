Ontvang een Victini als Mystery Gift in Pokémon Sword of Shield

Voer de code in en ontvang Victini als Mystery Gift!

Dit weekend vinden de wereldkampioenschappen Pokémon plaats in Londen. De beste spelers in onder andere Pokémon Sword en Shield, Pokkén en de trading card game komen samen om uit te maken wie de allerbeste is. Om deze kampioenschappen te vieren met Pokémon-fans over de hele wereld, kunnen bezitters van Pokémon Sword en Shield een gratis Victini ophalen. Deze mythische Pokémon zit op Level 50, kent de zetten V-create, Zen Headbutt, Work Up en Flame Charge en heeft de ability Victory Star.

Start de game Pokémon Sword of Pokémon Shield. Open het menu door op X te drukken. Selecteer Mystery Gift. Selecteer Get with Code/Password en maak verbinding met het internet. Voer de volgende code in: W0RLD22V1CT0RY Voltooi het ophalen van de Mystery Gift en sla je spel op.

Let op: je kunt Victini tot en met zondag 21 augustus 2022 naar jouw Pokémon Sword of Shield halen! Uiteraard kunnen bezitters van beide games in elke game één Victini ophalen.

Ga jij de wereldkampioenschappen Pokémon volgen of ben jij in Londen aanwezig? Wordt Victini de nieuwe ster in jouw team in Sword of Shield? Laat het ons weten in een reactie!

