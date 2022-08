OneShot: World Machine Edition verschijnt komende maand

De game is vanaf 22 september verkrijgbaar!

Eind vorig jaar werd aangekondigd dat er een Switch-versie van OneShot zou komen, met de naam OneShot: World Machine Edition. Een releasedatum was in die tijd niet bekend, maar daar is nu verandering in gekomen. Switch-bezitters kunnen namelijk vanaf 22 september met de game aan de slag.

Het hoofdpersonage van OneShot: World Machine Edition is Niko. Niko is een kind van een andere wereld dat per abuis in deze terecht is gekomen. Het heeft de taak gekregen om licht te brengen in een verduisterde wereld. Dat doet het echter niet alleen, aangezien jij (jij als in JIJ) de taak hebt gekregen Niko te begeleiden. En wat hier ook aan de hand is in deze vreemde wereld blijft niet binnen de perken van het gamescherm…

Een nieuwe trailer is er door Nintendo gedeeld op YouTube. Deze kan je hieronder bekijken. Lijkt deze game jou wat? Ga je hem kopen? Laat het ons weten in de reacties!