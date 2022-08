Launchtrailer voor episode 1 & 2 van We Are OFK

Een verhaal over muziek waarin je keuzes er toe doen.

Episode 1 en 2? Wat betekent dat? Nou, eerst even alles op een rijtje. We Are OFK is een spel van maker en uitgever Team OFK die vanaf vandaag verkrijgbaar is. Waarom er nu trailers zijn voor de launch van “aflevering” 1 & 2, is omdat de game in deze episodes wordt uitgebracht. Dit is vergelijkbaar met spellen van Telltale Games zoals Life is Strange en The Walking Dead.

In We Are OFK speel je als Itsumi Saito die net is verhuisd en net een langdurige relatie met haar partner heeft beëindigd. Haar droom is om muziek te maken, maar van de grond komen is niet zo makkelijk, en zeker niet in Los Angeles!

Elke week komt er een nieuwe episode uit, vergezeld door een nieuw nummer van de band We Are OFK. Het spel zelf is een interactief verhaal waarin je keuzes belangrijk zijn (nogmaals, erg vergelijkbaar met Telltale games).

In totaal zullen er vijf episodes zijn, en je hoeft het spel maar één keer te kopen om alles te mogen ervaren. Tijdelijk is het spel €17,99 en vanaf 23 augustus €19,99 in de eShop.

Is dit een spel om te halen, of niet zo’n fan van dit soort games? Het lijkt zo op het eerste oog een mix te zijn tussen Telltale Games en de serie Carole & Tuesday.