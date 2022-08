Een halfuur durende vakantievideo van Shin chan!

Vorige week is Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey- in het Westen verschenen voor de Nintendo Switch. Je speelt in deze game uiteraard met Shin chan zelf en je vult je vakantiedagen met activiteiten. Je kunt insecten en vissen vangen, met je familie ochtendgymnastiek doen, met je vakantievriendjes kletsen, klusjes doen voor mensen in het dorp en dinosaurussen spotten. Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey- kost €39,99 in de eShop.

Tot nu toe zijn de meeste beelden van de game alleen in het Japans te zien, maar inmiddels heeft een Italiaans YouTube-kanaal, Nintendo Hall, het spel met Engelse taalinstelling gespeeld. De beelden zijn online gezet en bevatten het eerste halfuur aan speeltijd. Shin chan en zijn familie spreken nog altijd Japans, maar alles is netjes in Engelse tekst weergegeven. Bekijk hieronder de beelden en lees meteen ook onze nieuwste review van Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey-. Eindredacteur Alice heeft haar vakantie doorgebracht met deze vreemde familie en daar zojuist haar verslag gedeeld op Daily Nintendo.

Ben jij nog altijd fan van Shin chan? Hoe lijkt jou deze game na het zien van de beelden en het lezen van onze review? Vertel het ons hieronder!