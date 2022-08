Overcooked! All You Can Eat gaat naar versie 1.1, lees hier de patch notes

Gemaakt met veel liefde van de chef!

Team17 heeft laatst een update uitgegeven voor de game ”Overcooked! All You Can Eat” op de Nintendo Switch. Lees hieronder de volledige patch notes op een rij:

Nieuwe Mermaid Chef Skin

Grafische problemen op bepaalde levels verholpen

Probleem waarbij spelers die in co-op of versus speelden die zochten naar arcade lobbies, een incorrecte countdown timer kregen; is opgelost.

Een bug opgelost waarbij spelers die geen host waren de dialogue niet konden skippen is gefixed.

Er is een probleem opgelost waarbij een speler de verbinding verbreekt tijdens een online sessie terwijl hij een portaal betreedt op 1-2, het linker portaal verliest zijn functie.

Verschillende kleinere bugs en glitches zijn niet langer in de game.

Een fout in het spel waarbij twee chefs vast konden komen te zitten in ”Cosmic Canteen Versus” is eruit gehaald.

Spelers konden per ongeluk in een party zonder spelers terecht komen als ze zochten naar een online lobby, dit is niet langer het geval.

Probleem waarbij spelers de host zijn/haar level score niet konden zien als deze buiten de game waren behaald.

Er is een probleem opgelost waarbij de move Chop/Throw niet meer werkte als deze werdt gebruikt tijdens het rennen.

Er is een probleem opgelost waarbij een host zijn spel vast kon lopen bij het verbreken van de netwerkverbinding tijdens het hosten van een Arcade-lobby.

Heb jij de game al fysiek of digitaal aangeschaft?

Laat ons je mening over dit spel weten in de reacties!