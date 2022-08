LEGO Bricktales komt naar de Nintendo Switch

Help de Minifigures in vijf verschillende biomen!

Begin dit jaar werd er een nieuwe LEGO-game aangekondigd, maar het was nog onbekend voor welke platforms deze zou gaan verschijnen. Uitgever Thunderful en ontwikkelaar ClockStone hebben nu bekendgemaakt dat LEGO Bricktales officieel naar de Nintendo Switch komt. Ook zal de game op pc, PlayStation en Xbox verschijnen. Een exacte releasedatum is er nog niet. De game staat voor het laatste kwartaal van dit jaar gepland. Daarnaast is er een nieuwe trailer gedeeld door het YouTube-kanaal Thunderful Games. Deze kan je hieronder bekijken.

LEGO Bricktales is een puzzelavontuur dat zich afspeelt in vijf verschillende biomen waarin je Minifigures moet helpen. Om ze te helpen zal je bijvoorbeeld een troon voor een koning moeten bouwen of een brug om verder te komen. Het is aan jou hoe je de puzzel oplost. Door het helpen van de Minifigures speel je nieuwe skills vrij die later van pas kunnen komen.

Ben jij een LEGO-fan en kijk je uit naar dit avontuur? We horen het graag in de vorm van een reactie!