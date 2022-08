JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R krijgt uitgebreide introductietrailer

Bekijk hier wat de game allemaal te bieden heeft!

Op Daily Nintendo hebben we eerder meerdere personages uit JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R uitgelicht. Wij lieten onder meer trailers zien van Jonathan Joestar, Yoshikage Kira, Esidisi, Funny Valentine en drie dames uit de game. Nu de releasedatum van 2 september 2022 nadert, is het tijd om de game als geheel te introduceren. Bandai Namco laat in de onderstaande System Introduction Trailer zien wat de game allemaal te bieden heeft. In vijf minuten zie je niet alleen verschillende vechtsystemen en vechtstijlen van diverse personages voorbijkomen, maar ook de verschillende spelmodi van JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R is een volledig vernieuwde versie van de originele game uit 2014. Alle artwork, animaties, audio en het complete vechtsysteem zijn onder handen genomen om te voldoen aan de verwachtingen van de huidige spelers en fans van JoJo’s Bizarre Adventure. Bandai Namco brengt het spel uit voor de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox en pc. Vanaf 2 september 2022 kun je een potje knokken met de personages uit de manga en anime JoJo’s Bizarre Adventure in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Het spel zal vanaf die datum onder meer verkrijgbaar zijn in de eShop voor €49,99.

Ben jij fan van de manga JoJo’s Bizarre Adventure? Heb je de originele game gespeeld en haal je ‘m nog een keer voor de Switch? Laat het ons dan hieronder weten!