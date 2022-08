Beluister muzieknummers van bands uit Splatoon 3

Vier nummers waarvan twee van de band C-Side!

Afgelopen week konden we genieten van een Splatoon 3 Direct. Daarin kregen we een hoop nieuwe dingen te horen over de game, zoals amiibo-ondersteuning en een kaartgame. Binnen een paar weken, op 9 september, kunnen Switch-bezitters dan eindelijk deze spettergame spelen. Voor tijdens het wachten heeft Nintendo op YouTube vier muzieknummer van de bands uit Splatoon 3 gedeeld. Hieronder kan je luisteren naar Sea Me Now van rockband Front Roe, Clickbait en Paintscraper van C-Side en Candy-Coated Rocks van Damp Socks feat. Tentacool.

Mocht je nog twijfelen of Splatoon 3 wat voor je is, dan kan je op 27 augustus meedoen aan de Splatfest. Meer informatie kan je hier vinden. Brengen deze liedjes jou al in de juiste stemming? Welke is jouw favoriet? Laat het ons weten in de reacties!