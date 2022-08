Vanaf deze week kunnen leden van NSO+ aan de gang met Wave Race 64

De perfecte afwisseling van Mario Kart?

Er komt een nieuwe game van de Nintendo 64 richting de Switch, wel alleen speelbaar voor abonnementhouders van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket natuurlijk. Deze week vaart Wave Race 64 namelijk richting Nintendo’s hybride console. Deze is speelbaar vanaf 19 augustus 2022.

Het is een racegame die in 1996 uitkwam voor de Nintendo 64. In het spel moet de speler één van de vier watervoertuigen selecteren, die ieder hun eigen voor- en nadelen hebben. Met deze watervoertuigen moet de racer proberen de winst te behalen in de Championship Mode. Je kan ook proberen de snelste tijd te zetten in Time Trials, trucjes doen in Stunt Mode en tot slot een vriend of vriendin uitdagen in 2P VS. Mode.

Zie hieronder de trailer voor de Nintendo Switch versie van het spel:

