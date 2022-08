The Pokémon Company zal 25 miljoen dollar doneren

25 miljoen om trainers te helpen en te steunen!

Vorig jaar vierde The Pokémon Company het 25 jarig bestaan en scoorde zelfs 5e in de wereldranglijst van licentiegevers. Het bedrijf doet het enorm goed, en met Pokémon Scarlet en Violet in de planning zal die trend zich naar verwachting voortzetten.

Nu heeft The Pokémon Company International aangegeven dat ze 25 miljoen dollar zullen doneren in een tijd span van de komende vijf jaar. De organisaties die ze op het oog hebben zijn non-profit en gericht op het helpen en ondersteunen van kinderen en jeugd om die gelijke kansen te geven. Het bedrijf heeft in deze groep o.a. Black Girls Code, Central Única das Favelas en Stop AAPI Hate aangegeven te zullen steunen. Dit zijn niet alle organisaties die het bedrijf zal steunen, maar deze zijn bekend en geven een beeld wat The Pokémon Company voor ogen heeft.

Het bedrijf had het volgende te zeggen bij de aankondiging (vertaald):

“We zijn toegewijd om dat unieke vermogen en de steun die we hebben gekregen van onze brede gemeenschap van trainers te benutten om een positieve kracht in het leven van kinderen te zijn en een meer rechtvaardige, inclusieve wereld te creëren waarin iedereen kan gedijen,”

Wat vind jij van dit nieuws? Op zich een erg passende doelgroep om aan te doneren lijkt me. Maar misschien waren er betere opties? Is dit bedrag wel afdoende over vijf jaar voor een gigant als The Pokémon Company? Laat het hieronder weten.