Nieuwe iconen gebaseerd op Mario Kart 8 Deluxe verkrijgbaar voor NSO-leden

Show je Mario Kart-liefde met je profielfoto

De vorige keer waren het iconen gebaseerd op XenoBlade Chronicles 3, en deze keer geeft Nintendo nieuwe iconen/profielfoto’s uit om Wave 2 van de Mario Kart 8 Deluxe Booster Pass te vieren.

Deze iconen zijn exclusief voor mensen die lid zijn van het Nintendo Switch Online (NSO) of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnement. Om deze profielfoto’s te claimen, zul je platina Nintendo munten moeten verzamelen via My Nintendo om die vervolgens te spenderen aan de iconen. De iconen zullen tussen de 5 en 10 platina munten kosten, dus je zult niet veel moeite ervoor hoeven doen voor het geval je nog geen platina munten hebt. Deze munten kun je verzamelen door missies te voltooien in My Nintendo.

Je moet er wel rekening mee houden dat de iconen die beschikbaar zijn elke week ververst worden, dus als je er één ziet die je leuk vind; aarzel niet en koop hem!

Ga jij één van deze iconen rocken als profielfoto?

Laat ons weten wat jou profielfoto is op je Nintendo Switch Profiel in de reacties.