Mario Strikers: Battle League Football gaat nu over naar versie 1.1.1, lees de patch notes hier

Problemen los je met één tegelijk op

Nintendo en Next Level games hebben een update voor hun game Mario Strikers: Battle League Football aangekondigd. Het zal je game-ervaring zeker niet drastisch gaan veranderen, sterker nog; het lost slechts één probleem op. Volgens Nintendo is er nu een probleem opgelost waarbij de keeper niet reageerde op een ”free lob pass” vanuit bepaalde posities, wat resulteerde in een te makkelijk doelpunt. Dit probleem zou nu opgelost moeten zijn.

Na de toevoeging van Daisy en Shy Guy bij de vorige update doen ze het nu wat rustiger aan, doormiddel van deze simpelere update.

Heb jij last gehad van het probleem waar Nintendo het over had?

Laat jou ervaringen met Mario Strikers: Battle League Football weten in de reacties.