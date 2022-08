Life is Strange: Arcadia Bay Collection verschijnt op 27 september

Twee spellen in één collectie!

Eindelijk is er weer nieuws over de Life is Strange: Remastered Collection, die vorig jaar werd aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het stond toentertijd voor 2021 gepland, maar werd helaas naar 2022 uitgesteld. Square Enix heeft laten weten dat de collectie nu een andere naam heeft, namelijk Life is Strange: Arcadia Bay Collection. Deze bevat de twee games: Life is Strange Remastered en Life is Strange: Before the Storm Remastered. Daarbij is ook eindelijk een releasedatum aangekondigd. Switch-bezitters zullen vanaf 27 september al met de game aan de slag kunnen. De game zal zowel digitaal als fysiek verkocht worden.

Het YouTube-kanaal van Life is Strange heeft tevens een nieuwe trailer gedeeld. Daarin krijg je een goede blik van de games en wat je dus van deze aangrijpende verhalen kan verwachten. Van de Switch-versie kan je verbeterde animaties en nog meer visuele upgrades verwachten. Kijk jij al uit naar deze collectie van Life is Strange-games? Laat het ons weten in de reacties!