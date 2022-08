Let’s Sing 2023 komt dit jaar naar de Switch

De nieuwste iteratie van deze karaoke game komt eraan!

Voordat je een gat in de lucht springt, er is helaas nog geen specifieke releasedatum bekend. Maakt het niet minder tof voor fans dat Ravenscourt heeft aangegeven dat dit nieuwste deel in de serie naar de Switch komt dit jaar.

Er is een teaser trailer getoond die je hieronder kan kijken. In de trailer laten ze alvast nieuwe nummers zien, maar ze geven ook aan klassiekers niet weg te laten. Zo zijn onder andere de volgende nummers al bekendgemaakt:

– “Bad Habits” van Ed Sheeran

– “Complicated” van Avril Lavigne

– “Happier Than Ever” van Billie Eilish

– “Old Town Road” van Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

– “Acapulco” van Derulo

– “Your Song” van Rita Ora

– “How Long?” van Charlie Puth

– “Get The Party Started” van P!nk

– “I Want To Break Free” van Queen

We houden je op de hoogte als er meer bekend wordt gemaakt en we een duidelijke release datum hebben. Maar nu kun je alvast je zangkunsten oefenen voordat je met vrienden losgaat in Let’s Sing 2023!