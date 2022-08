Blossom Tales II: The Minotaur Prince is nu verkrijgbaar

Ga op een nieuw avontuur met Lily!

In september 2021 kondigden uitgever Playtonic Friends en ontwikkelaar Castle Pixel een vervolg op Blossom Tales: The Sleeping King aan. Afgelopen juni kwam het nieuws naar buiten dat Limited Run Games een fysieke versie van Blossom tales II: The Minotaur Prince gaat uitbrengen. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer de pre-orders online gaan bij LRG. Vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters echter al met de game aan de slag. De game is namelijk zojuist verschenen in de Nintendo eShop. De game gaat voor €12,49 over de digitale toonbank.

Blossom Tales II: The Minotaur Prince speelt zich honderd jaar na de eerste game af. De Minotaur King is teruggekeerd en dus zal hoofdpersonage Lily hem moeten verslaan. Het is een soort verhaal in een verhaal, aangezien opa een verhaal zit te vertellen tijdens het avontuur van Lily. Het eerste deel leek nogal op de klassieke Zelda-games. Verwacht dus ook in dit deel een hoop actie en puzzels om op te lossen.

Heb jij de eerste Blossom Tales-game gespeeld? Ga jij ook aan deel 2 beginnen? Laat het ons weten in de reacties!

The latest Blossom Tales tale awaits you…



Blossom Tales 2: The Minotaur Prince is OUT NOW on Nintendo Switch!!



Start your adventure today: https://t.co/t4QKzMqJup 🌺⚔️#NintendoSwitch #eShop pic.twitter.com/VBLIcikY45 — Playtonic 🌺 Blossom Tales 2 OUT NOW ⚔️ (@PlaytonicGames) August 16, 2022