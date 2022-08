Tyranitar maakt zijn opwachting in Pokémon Unite

Deze melee all-rounder staat te trappelen om eindelijk te mogen vechten in Pokémon Unite.

Vorige maand werden er meerdere aankondigingen gedaan om het 1-jarig jubileum van Pokémon Unite te vieren. In het kader daarvan zijn er al twee nieuwe vechters verschenen, namelijk Glaceon en Buzzwole. De volgende staat al te trappelen om ook te mogen vechten in deze succesvolle MOBA. Tyranitar zal namelijk rond middernacht beschikbaar komen in Pokémon Unite. Van deze vechter kan je onderaan dit artikel de Character Spotlight-trailer bekijken. Op die manier heb je gelijk een beeld van hoe je deze vechter zo goed mogelijk kan gebruiken.

Speel jij Pokémon Unite nog? Zo ja, ga jij Tyranitar gebruiken? In september zullen nog drie nieuwe vechters hun opwachting maken. Wie verwacht jij dat het zijn? We horen het graag in de reacties!