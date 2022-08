To the Stars aangekondigd voor Nintendo Switch

Bezorg jij de toeristen een fantastische vakantie?

Uitgever Blowfish Studios en ontwikkelaar Stellar Cartography Interactive hebben de game To the Stars aangekondigd voor de Nintendo Switch en Steam. Een korte trailer is hieronder te bekijken. Het is niet veel, maar je krijgt zo toch een redelijk idee van wat de game inhoudt. De game zal pas in het tweede kwartaal van 2023 verschijnen. Switch-bezitter zullen dus helaas nog geruime tijd moeten wachten. Op de Steam-pagina kan je alvast wat meer afbeeldingen en informatie vinden.

To the Stars is een tactische roguelike deck-builder waarin je de eigenaar bent van het perfecte reisbureau voor ruimtereizen. Het is een typisch kies-je-eigen-avontuurverhaal waarbij je je een weg baant door procedureel gegenereerde sterrenstelsel. Je wil natuurlijk jouw toeristen wel een fantastische vakantie bezorgen, maar of dat nou altijd zo goed gaat? Je komt namelijk op sommige sterren niet al te vriendelijke aliens tegen en wie weet wat er dan gebeurt met jouw toeristen. Daarom zal je ze in tactische gevechten moeten verdedigen. Ontgrendel door te spelen steeds meer aliens die elk unieke eigenschappen hebben. Deze kan je dan uitstekend in je team gebruiken om obstakels te overkomen.

Klinkt To the Stars als een perfecte game voor jou? Laat het ons weten in de reacties!