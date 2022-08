Splatoon 3 krijgt nieuwe reclame

Ben jij op 9 september ook van plan om er een virtueel zooitje van te maken?

Vorige week woensdag vond natuurlijk de Splatoon 3 Direct plaats waarin enorm veel details over de game werden bekendgemaakt. Zo leerden we onder andere over de Table Turf modus. Daarnaast zagen we ook meer van de nieuwe wapens en stages die de game op launch te bieden heeft. Nu de game steeds dichterbij komt heeft Nintendo ook een nieuwe reclame van de game gedeeld. In deze commercial van ruim één minuut ligt de focus op Splatoon’s bekendste spelmodus, namelijk Turf Wars.

We zien verschillende kinderen, buiten op straat, op hun Switch de game spelen. Ondertussen wordt zowel de virtuele wereld als hun eigen omgeving besproeid met gele en blauwe kleurrijke Splatoon-inkt. De trailer heet dan ook niet voor niks: “the biggest mess wins”.

Ben jij op 9 september, wanneer de game verschijnt, ook van plan om er één groot zooitje van te maken? Of ben jij van plan om eerst de Splatvest première te proberen voor je overgaat tot aankoop?