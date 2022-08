Ship of Fools verschijnt op 22 november

Bevecht zeemonsters en stop de Aquapocalypse in deze co-op roguelite!

Uitgever Team17 en ontwikkelaar Fika Productions kondigden in juni dit jaar aan dat Ship of Fools naar de Nintendo Switch gaat komen. Deze game was namelijk al eerder aangekondigd voor pc en andere consoles. Zojuist heeft Team17 op YouTube een trailer gedeeld waarin de releasedatum onthuld wordt. Switch-bezitters zullen vanaf 22 november met de game aan de slag kunnen. Het duurt dus nog wel even, maar de prachtige trailer verzacht een beetje de pijn van het wachten.

In Ship of Fools speel je als één van de twee fools. Zij moeten de wereld zien te redden van de Aquapocalypse door de zee over te varen naar de Great Lighthouse, die de archipel ooit bewaakte, om deze te repareren. Bevecht tijdens de reis de talloze monsters met zowel slagwapens als met de kanonnen van het schip. Buiten de gezondheid van de sukkels is de staat van het schip ook heel belangrijk. Tevens zal jouw schip ook op verschillende eilanden stranden. Hier kan je naar schatten zoeken, items verzamelen en nieuwe kanonnen en andere wapens inslaan. De game is zowel lokaal als online met een vriend of vriendin in co-op speelbaar.

Kijk jij uit naar Ship of Fools? Laat het ons weten in de reacties!