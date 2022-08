Scoor de EPOS H3 Hybrid tijdelijk met leuke korting

Profiteer tijdelijk van maar liefst 50 euro korting.

Het is alweer even geleden dat EPOS de H3 Hybrid-headset op de markt heeft gebracht. Een erg fijne headset die wij in onze eerdere review positief beoordeelden. Tijdens een speciale “Back to School”-actie is de headset tijdelijk verkrijgbaar met 50 euro korting. De adviesprijs is dan ook tijdelijk € 129 in plaats van € 179. Deze aanbieding is geldig van 15 tot 31 augustus dit jaar. De EPOS H3 Hybrid is verkrijgbaar in Onyx Black en Ghost White.

Wij waren in onze review onder andere enthousiast over de zeer goede batterijduur, het zeer heldere en zuivere geluid alsmede het feit dat de headset op zeer veel apparaten werkt. Meer informatie over de headset en waar je deze met korting kunt kopen vind je hier.

Gaat jou deze aanbieding overhalen de headset in huis te halen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!