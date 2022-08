Pac-Man World: Re-Pac framerate en resolutie bekendgemaakt

Ook de bestandsgrootte is mogelijk onthuld.

Pac-Man World: Re-pac is een remake van de game Pac-Man World uit 1999 en verschijnt over een paar weken al op de Nintendo Switch. Aangezien de release al zo dichtbij is heeft Bandai Namco nu de resolutie en de framerate van de game bekendgemaakt op hun website. Zo zal het spel op de TV in 1080P speelbaar zijn, in handheld-modus wordt dit 720P. De framerate van de game bedraagt in zowel handheld als tv-modus 30 frames per seconde. Buiten de resolutie en de performance heeft Bandai ook de bestandsgrootte van de game onthuld. Pac-Man World: Re-Pac zal naar verluidt maar 3,6GB in beslag nemen. De game heeft echter nog geen eShop listing ontvangen, dus deze grootte is nog niet officieel bevestigd.

Pac-Man World Re-Pac komt op 26 augustus uit voor de PlayStation 4 en 5, de Xbox One en de Xbox Series X en S, de PC en de Nintendo Switch. Bekijk hieronder nogmaals de aankondigingstrailer.

