Onderhoudsschema van Nintendo voor augustus bekendgemaakt

Eind augustus zijn de eShop en enkele andere diensten een paar uur niet bereikbaar.

Nintendo heeft het onderhoudsschema voor augustus 2022 bekendgemaakt. Op dit moment staan eind augustus meerdere onderhoudsmomenten ingepland. Het betreft de toegang tot de eShop, het downloaden van software en de mobiele app voor Switch Online. Hoewel de officiële onderhoudspagina slechts een vage omschrijving geeft over beperking in netwerkdiensten, lijkt het erop dat de eShop en de app op de geplande momenten offline zijn. Weliswaar wordt door Nintendo gemeld dat het de eShop voor de Switch betreft, maar de verwachting is dat je de eShop ook niet kunt bereiken met bijvoorbeeld een 3DS.

Lees hieronder het korte overzicht en de data van de onderhoudsmomenten en lees in het Nederlands de exacte details op de officiële onderhoudspagina van Nintendo Japan. De genoemde tijden zijn indicaties, onderhoud kan langer of korter duren.

Dinsdag 23 augustus 2022 van 7:00 uur tot 9:00 uur (Nederlandse tijd): Nintendo eShop niet of zeer beperkt toegankelijk.

Dinsdag 30 augustus 2022 van 7:00 uur tot 9:00 uur (Nederlandse tijd): downloaden van software en updates niet mogelijk.

Dinsdag 30 augustus 2022 van 7:00 uur tot 9:00 uur (Nederlandse tijd): Nintendo Switch Online-app voor mobiel en ouderlijk toezicht niet beschikbaar.

Verwacht jij overlast te ervaren van dit onderhoud? Laat het ons hieronder weten in een reactie.