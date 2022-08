Hell Blasters komt aanstaande woensdag naar de Switch

Deze bullet hell-game verschijnt woensdag 17 augustus 2022.

Vanaf woensdag 17 augustus 2022 kun je Hell Blasters in de eShop kopen voor €12,49. Dit schietspel is een klassieke bullet hell-game. Kies een van de twee piloten, Winter of Summer, en vuur onbeperkt vanuit hun vliegtuigen op vijanden en bazen. Bekijk de onderstaande trailer en krijg een voorproefje van het spel voor de Nintendo Switch.

Hell Blasters biedt een overzichtelijk gevechtsterrein op je scherm, omdat de gameplay op een smalle strook in het midden van het beeld plaatsvindt. De intense soundtrack brengt je terug naar de dagen van de klassieke gameconsoles. Verder bevat Hell Blasters een story mode met elementen van een visual novel en maar liefst 36 levels. Ga je voor arcade mode, dan kun je kiezen uit vijf eindeloze levels. Iedereen kan aan boord klimmen van een van de gevechtsvliegtuigen dankzij de verschillende moeilijkheidsgraden, van vers van de vliegschool tot vliegende veteranen.

Lijkt Hell Blasters jou leuk voor deze prijs? Of ben je al vanaf vroeger fan van deze bullet hell-games? Laat het ons hieronder weten.