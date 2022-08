Bestandsgroottes Splatoon 3 Splatfest World premiere, Kirby’s Dream Buffet en meer bekendgemaakt

Voor het grootste spel heb je dit keer maar lieft 3,2GB aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook in de derde week van augustus 2022 een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer zijn de groottes van een paar zeer bijzondere spellen onthuld, namelijk Kirby’s Dream Buffet en Splatoon 3 Splatfest World premiere. Voor het splatvest van Splatoon 3 zul je 2,5 GB aan opslagruimte moeten vrij maken en Kirby’s Dream Buffet zal maar 1,2 GB in beslag nemen. Bekijk de gehele lijst hieronder:

Dusk Diver 2 – 3.2GB

Splatoon 3: Splatfest World Premiere – 2.5GB

I Was a Teenage Exocolonist – 2.1GB

Hobo: Tough Life – 2.1GB

The Room Two – 1.5GB

Kirby’s Dream Buffet – 1.2GB

Cursed to Golf – 1.2GB

WorldWide FlightSimulator – 715MB

Light Fairytale Episode 2 – 498MB

Hell Blasters – 472MB

Strike Buster Prototype – 472MB

Japanese Escape Games The Fortress Prison – 330MB

Treehouse Riddle – 284MB

Home Deco Puzzles – 249MB

Restless Soul – 188MB

Pretty Girls Four Kings Solitaire – 166MB

Arenas Of Tanks – 114MB

Thymesia – Cloud Version – 57MB

Chameneon – 54MB