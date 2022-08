The Devil Within: Satgat aangekondigd, krijgt ook Switch versie

Deze stijlvolle game verschijnt hopelijk volgend jaar op de Switch!

Afgelopen week werd The Devil Within: Satgat aangekondigd, een nieuwe stijlvol ogende 2.5D platformer. Newcore Games heeft daarbij aangekondigd dat de game ook naar de Switch komt. Dit gaat alleen nog wel even duren, want het project staat momenteel op de planning voor ergens in 2023. Een teaser trailer kun je in hieronder alvast bekijken.

In The Devil Within: Sagat speel jij Rip Kim, een mysterieuze krijger en de laatste van zijn volk. Hij woont in een wereld die er niet al te best aan toe is. Nadat er op een dag de vreemde Black Stone Tower verscheen veranderde de wereld voorgoed. Alhoewel de toren eerst voorspoed leek te brengen werd de kracht ervan al snel te groot en verschenen er kwade geesten die de levenden overnamen. Vele krijgers hebben al geprobeerd de toren te vernietigen, maar faalde tot nu toe allemaal. Jij bent dan ook de laatste hoop van de mensheid. Alleen jij kunt de verloren geesten terugvinden en ze begeleiden naar een plek waar ze rust kunnen vinden.