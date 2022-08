Metroidvania Islets verschijnt deze maand nog op de Switch

Probeer vele vliegende eilanden weer te verbinden in deze prachtige metroidvania

Uitgever Armor Games Studios en ontwikkelaar Kyle Thompson hebben aangekondigd dat metroidvania Islets naar de Switch komt. De game, die al twee jaar in ontwikkeling is stond al gepland voor steam, maar daar komt de Switch nu dus ook bij. Dat niet alleen, het komt daar sneller aan dan gedacht. De game moet namelijk 24 augustus al verschijnen. De ontwikkelaar ziet het in ieder geval wel zitten, hij kan niet wachten tot mensen zijn game spelen. Zo zei hij “I set out to create a charming world full of secrets and strange characters and I can’t wait for people to finally meet them.” Om de releasedatum bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze kun je hieronder bekijken.

In Islets neem jij de rol aan van Iko, een dappere muis met nogal grote ambities. Hij wil namelijk niets liever dan de vele vliegende eilanden bezoeken die deze wereld rijk is. Vele jaren geleden is het land door een mysterieus evenement letterlijk uit elkaar gevallen, en de vele gemeenschappen die nog bestaan leven allemaal geïsoleerd van elkaar. Met zijn trouwe vliegtuig wil Iko deze bezoeken en trachten de wereld weer bij elkaar te brengen. Maar tijdens zijn reis stuit hij al snel op vele geheimen, welke het mysterieuze kwaad blootleggen dat het land uit elkaar dreef.