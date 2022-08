Gameplaybeelden Voyage

Deze cinematische ervaring is nu beschikbaar op de Switch

Voyage kwam afgelopen vrijdag naar de Nintendo Switch. In deze game volg je het verhaal van twee avonturiers, op een manier die nog het best als een cinematisch kan worden omschreven. Voor iedereen die zich afvraagt hoe dat er dan uitziet hebben we goed nieuws, want youtubekanaal Handheld Players heeft gameplaybeelden van de game online gezet. Deze laten de eerste 22 minuten van de game zien. De beelden kun je hieronder bekijken.

In Voyage speel je ofwel met een vriend, of twee avonturiers tegelijkertijd. Hoe je het ook doet, deze twee overlevende zijn op zoek naar antwoorden op lang vergeten vragen. Omdat deze stammen uit een tijd die door de meeste vergeten is, is dit nogal een opgave. Hoe je het ook speelt, uiteindelijk zul je zien dat de reis belangrijker is dan de uitkomst.